Овечкин и Малкин сыграют в «Матче года» между россиянами из КХЛ и НХЛ

Всего в «Матче года» сыграют 49 хоккеистов из обеих лиг. Кроме Овечкина и Малкина НХЛ представят Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Андрей Свечников и Александр Никишин. От КХЛ на лёд выйдут Вадим Шипачев, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Максим Шалунов, Александр Радулов, Никита Серебряков и Дамир Шарипзянов.

Организаторы матча, который пройдёт в Санкт-Петербурге 25 июня, отметили, что в каждой команде будут хоккеисты и из НХЛ, и из КХЛ.

«Это классное решение, так мы однозначно добьемся более зрелищного хоккея, результат может быть непредсказуемым», - говорится в сообщении.

Ранее выступающие за ХК «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин и Андрей Свечников, а также Пётр Кочетков, стали обладателями Кубка Стэнли сезона 2025/2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».