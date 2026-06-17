Овечкин и Малкин сыграют в «Матче года» между россиянами из КХЛ и НХЛ
Выступающие в американских клубах Александр Овечкин и Евгений Малкин примут участие в «Матче года» между россиянами из КХЛ и НХЛ. Об этом сообщает RT.
Всего в «Матче года» сыграют 49 хоккеистов из обеих лиг. Кроме Овечкина и Малкина НХЛ представят Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Андрей Свечников и Александр Никишин. От КХЛ на лёд выйдут Вадим Шипачев, Рушан Рафиков, Егор Сурин, Максим Шалунов, Александр Радулов, Никита Серебряков и Дамир Шарипзянов.
Организаторы матча, который пройдёт в Санкт-Петербурге 25 июня, отметили, что в каждой команде будут хоккеисты и из НХЛ, и из КХЛ.
«Это классное решение, так мы однозначно добьемся более зрелищного хоккея, результат может быть непредсказуемым», - говорится в сообщении.
Ранее выступающие за ХК «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин и Андрей Свечников, а также Пётр Кочетков, стали обладателями Кубка Стэнли сезона 2025/2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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