Голикова назвала регионы, в которых ухудшилась ситуация с COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в период с 22 по 29 октября ухудшилась в 13 регионах России, сообщает РИА Новости.

Голикова призвала россиян пока не ездить по регионам

Она уточнила, что речь идёт об Алтайском и Приморском краях, республиках Кабардино-Балкария, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия, а также Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за сутки в стране выявили 39 849 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего с начала пандемии заразились 8 432 546 человек, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПандемияРегионыКоронавирусТатьяна Голикова
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