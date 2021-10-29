Голикова назвала регионы, в которых ухудшилась ситуация с COVID-19

Она уточнила, что речь идёт об Алтайском и Приморском краях, республиках Кабардино-Балкария, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия, а также Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за сутки в стране выявили 39 849 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего с начала пандемии заразились 8 432 546 человек, сообщает RT.

