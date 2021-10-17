Власти РФ объявили о запуске счетчика по вакцинации от COVID-19
На портале стопкоронавирус.рф запущен счетчик вакцинации от коронавируса и тепловая карта по эпидемиологической ситуации в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Сведения обновляться еженедельно, при получении актуальной статистики за этот промежуток времени. В счетчике будет две графы — прививки первым компонентом и полностью завершенная вакцинация. Показатель коллективного иммунитета отражается как для всей страны, так и для отдельных субъектов.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в России не удалось должным образом провести информационную кампанию по борьбе с COVID-19 и убедить многих граждан в необходимости вакцинироваться. По его словам, государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом.
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