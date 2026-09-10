Глава Росавиации: Сертификация МС-21 ожидается в середине 2027 года
Сертификация среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21 ожидается в 2027 году. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает РИА Новости.
«В середине следующего года - МС-21», - указал руководитель федерального агентства.
По словам Ядрова, испытания самолета идут в нужном темпе.
Кроме того, глава Росавиации поделился, что сертификация импортозамещенного самолета «Суперджет» планируется в первом квартале следующего года.
В августе первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 выполнил свой первый полет. Главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН допускал, что самолет может получить сертификат в 2027 году при отсутствии серьезных недоработок в его конструкции.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Антивирус от глупости»: Как российские компании взламывают через Microsoft Office
- На выставке работ Эрьзи в Циндао покажут кино и спектакль
- «Маппет-шоу»: Какой культурный город приютит Канье Уэста
- Маркетплейсы усилят борьбу с контрафактом
- «Неизвестный» Эрьзя: Чем выставка российского скульптора удивит Циндао
- МИД: Москва проинформировала Пекин об итогах поездки Уиткоффа и Кушнера
- Бэтмен в личине Колобка: Какое ружье выстрелит в фильме «Как Иван в сказку попал»
- Тимченко переизбрали председателем совета директоров КХЛ
- Русский дом в Циндао: Выставка скульптур Эрьзи укрепит имидж России в КНР
- «Сломаем стереотипы!»: Зачем Китаю выставка скульптур Степана Эрьзи