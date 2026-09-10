Глава Росавиации: Сертификация МС-21 ожидается в середине 2027 года

«В середине следующего года - МС-21», - указал руководитель федерального агентства.

По словам Ядрова, испытания самолета идут в нужном темпе.

Кроме того, глава Росавиации поделился, что сертификация импортозамещенного самолета «Суперджет» планируется в первом квартале следующего года.

В августе первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 выполнил свой первый полет. Главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН допускал, что самолет может получить сертификат в 2027 году при отсутствии серьезных недоработок в его конструкции.

