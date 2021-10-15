В России стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс»

Пациенты научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева получили первые дозы вакцины «Бетувакс» в рамках клинических исследований. Об этом заявили в пресс-службе компании «Институт стволовых клеток человека», которая разработала препарат совместно с компанией «Бетувакс», передает ТАСС.

Отмечается, что в исследовании в рамках первой и второй фазы примут участие 170 пациентов.

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Ранее Минздрав РФ одобрил начало первой и второй фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс-КоВ-2».

Создатели препарата заявили, что «Бетувакс-КоВ-2» является первой в России субъединичной вакциной, которая содержит искусственно созданный фрагмент коронавируса. По их словам, подобные препараты являются наиболее безопасными, так как не содержат живых вирусов или их векторов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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