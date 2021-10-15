В России стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс»

Пациенты научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева получили первые дозы вакцины «Бетувакс» в рамках клинических исследований. Об этом заявили в пресс-службе компании «Институт стволовых клеток человека», которая разработала препарат совместно с компанией «Бетувакс», передает ТАСС.

Отмечается, что в исследовании в рамках первой и второй фазы примут участие 170 пациентов.