«Сломаем стереотипы!»: Зачем Китаю выставка скульптур Степана Эрьзи
Татьяна Уржумцева раскрыла НСН, что выставка Степана Эрьзи продемонстрирует китайским партнерам самобытный и неевропейский взгляд на форму, но при этом и покажет, что культуры РФ и Китая многое объединет.
Выставка скульптур Степана Эрьзи в китайском Циндао – это одновременно и способ обменяться культурными кодами с Китаем, и возможность разрушить некоторые стереотипы о наших различиях. Об этом в пресс-центре НСН рассказала руководитель представительства Россотрудничества в КНР, советник Посольства России в Китае Татьяна Уржумцева.
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«Такие проекты органично вписываются в общую динамику наших процессов, становясь таким ярким воплощением, когда осуществляется переход от общих обменов, к глубокому знакомству с уникальными культурными кодами. И вот эта выставка несет как раз этот уникальный культурный код. В чем уникальность события для Азии? Масштабный показ работ Эрьзи, чья самобытная пластика и работа с деревом резонируют с восточным восприятием материала, при этом демонстрирует такой самобытный, неевропейский взгляд на форму. Это создает мощный мост для взаимного открытия и одновременно ломает стереотипы о том, что мы, люди, живущие в европейской части, существенно отличаемся от людей, живущих в Азии. На самом деле у нас много общего, что и демонстрирует эта выставка», — рассказала она.
Выставка откроется 24 сентября 2026 года в павильоне «Россия» Экспоцентра «Жемчужина Китай – ШОС» в городе Циндао. Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения всемирно известного российского скульптора XX века. Произведения Эрьзи ранее выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. В Китае они будут показаны впервые. Масштабная экспозиция в павильоне «Россия» призвана стать важным этапом в развитии культурного диалога между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
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