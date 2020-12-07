Власти Москвы рассказали, когда коронавирус будет побежден

Московские власти надеются, что победить коронавирус получится через несколько месяцев. ОБ этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в городе уже запущена массовая вакцинация.

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«Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», - сказала заммэра во время Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020». Мероприятие проходит онлайн, сообщает РИА Новости.

Ракова добавила, что коронавирус медики находят почти у половины москвичей, обращающихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, передает РИА ФАН.

Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН предположил, что с учётом других инфекций пик заболеваемости коронавирусом всё же будет зафиксирован позже середины декабря: свою роль сыграют новогодние каникулы.

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ФОТО: РИА Новости
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