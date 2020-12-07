Власти Москвы рассказали, когда коронавирус будет побежден

«Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», - сказала заммэра во время Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020». Мероприятие проходит онлайн, сообщает РИА Новости.

Ракова добавила, что коронавирус медики находят почти у половины москвичей, обращающихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, передает РИА ФАН.

Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН предположил, что с учётом других инфекций пик заболеваемости коронавирусом всё же будет зафиксирован позже середины декабря: свою роль сыграют новогодние каникулы.

