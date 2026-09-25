Путин назвал клоуном министра обороны Эстонии
Слова эстонского министра иллюстрируют поговорку «Цирк уехал, клоуны остались», заявил президент России Владимир Путин в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Глава государства ответил на выпад министра обороны Эстонии Мартина Херема, который 17 сентября в ходе лекции в Тартуском университете объявил, что эстонская армия способна воевать с РФ в одиночку. Более того, он подчеркнул, что в случае перехода границы эстонская армия «разнесёт российскую инфраструктуру в приграничных российских городах».
Путин назвал эти слова целенаправленной провокацией от тех, кто готовится к войне с Россией. Президент указал, что россияне не готовятся к конфликту, а для обвинений в агрессии нет никаких оснований. Он добавил, что единственная причина для нагнетания обстановки — это желание и дальше использовать украинцев «как пушечное мясо».
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в эфире НСН назвал «бреднями безумца» заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о бункере на случай войны с Россией.
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