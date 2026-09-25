Рынок жилья изменился, а требования к подрядчикам ужесточились, поэтому многие могут рискнуть и проиграть, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.



Количество дел о банкротстве строительных компаний за три месяца выросло более чем на 30% — с 1089 в июне до 1454 в сентябре. Сложности в отрасли признают в Минстрое: ведомство уже фиксирует риски невыполнения планов по вводу жилья в ряде регионов. В частности в Липецкой, Курской, Орловской, Ульяновской и других областях. Об этом сообщают «Известия». Холопик не увидел в этом проблемы.