«Цена ошибки»: Почему 350 подрядчиков обанкротились за лето
Часть отрасли не смогла справиться с государственными заказами, поэтому им пришлось прекратить бизнес, заявил НСН Кирилл Холопик.
Рынок жилья изменился, а требования к подрядчикам ужесточились, поэтому многие могут рискнуть и проиграть, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
Количество дел о банкротстве строительных компаний за три месяца выросло более чем на 30% — с 1089 в июне до 1454 в сентябре. Сложности в отрасли признают в Минстрое: ведомство уже фиксирует риски невыполнения планов по вводу жилья в ряде регионов. В частности в Липецкой, Курской, Орловской, Ульяновской и других областях. Об этом сообщают «Известия». Холопик не увидел в этом проблемы.
«Речь идет о компаниях-подрядчиках, которые в основном работают по государственному заказу. Это обычная практика в период сокращения финансирования по госзакупкам в строительстве. Что касается застройщиков многоквартирного жилья, то здесь роста банкротств пока не наблюдается. На цены это тоже не повлияет. На сегодняшний момент подрядчики не так сильно востребованы, как раньше. В таких условиях никто из них не рискнет повышать цены. Рынок меняется, подрядчики не рассчитывают свои силы, а цена ошибки стала намного выше. Государство повышало требования к качеству выполнения работ, поэтому многие могли столкнуться с ситуацией, когда с ними не рассчитались, потому что они не исполнили свои обязательства. Любой кадровый просчет и найм некомпетентных специалистов может так закончиться», — отметил он.
Ранее Холопик объяснил НСН, почему в России не сработают единые требования по озеленению.
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