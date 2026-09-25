Путин назвал причину срыва переговоров с Украиной
Россия была готова продолжить общение с Украиной после выборов в Государственную думу, но ВСУ пытались атаковать Москву и бомбили избирательные участки. В ходе обстрелов была повреждена школа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
«До выборов, за пару недель, Украина заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу проведение переговоров вряд ли возможно, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты. Но что произошло в последнее время, тоже всем хорошо известно. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился в школе», — отметил он.
По его словам, ответные меры российских вооруженных сил были настолько разрушительными, что Киев захотел поднять вопрос о перемирии и остановить удары ВС РФ.
Глава государства подтвердил, что все предложения по мирному урегулированию лежат «на столе», однако Москве еще нужно все взвесить и принять решение, которое бы соответствовало ее интересам.
Ранее профессор МГИМО Евгения Обичкина в беседе с НСН оценила заявления лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен об отказе поддерживать ВСУ.
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