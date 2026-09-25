«До выборов, за пару недель, Украина заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу проведение переговоров вряд ли возможно, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты. Но что произошло в последнее время, тоже всем хорошо известно. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился в школе», — отметил он.



По его словам, ответные меры российских вооруженных сил были настолько разрушительными, что Киев захотел поднять вопрос о перемирии и остановить удары ВС РФ.



Глава государства подтвердил, что все предложения по мирному урегулированию лежат «на столе», однако Москве еще нужно все взвесить и принять решение, которое бы соответствовало ее интересам.



Ранее профессор МГИМО Евгения Обичкина в беседе с НСН оценила заявления лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен об отказе поддерживать ВСУ.

