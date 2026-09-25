Просмотр фильма ужасов у слабых и нежных людей, которые имеют проблему с сосудами или предрасположенность, действительно может вызвать коронарный спазм или даже сердечный приступ. Об этом НСН рассказал невролог Павел Хорошев.

Молодая девушка из Сергиева Посада почувствовала острую боль в груди во время ночного просмотра фильма ужасов в лесу. Медики предположили, что сильный испуг мог вызвать спазм коронарных сосудов и временное сужение сосудов сердца, пишет aif.ru. Хорошев раскрыл, мог ли испуг от фильма вызвать такую реакцию организма.

«К сожалению, мы не можем по описанным симптомам сказать, был ли у нее действительно приступ стенокардии или кардионевроз, а, может быть, она просто неудачно повернулась и у нее остеохондроз. В таком случае тоже возникает сильный коронарный приступ боли. Но действительно, фильм ужасов, тем более сделанный качественно, может вызвать такие симптомы. Такие переживания вызывают выбросы гормонов адреналина, норадреналина и токсины, что можно сравнить с реакцией на опасность, например, при катании на спортивных мотоциклах или в парке аттракционов. Действие гормонов может привести к тому, что у человека из-за физиологического воздействия адреналина и норадреналина возникнет коронарный спазм. У девушки могло быть врожденное сужение сосудов. Даже, может быть, атеросклеротические изменения. Поэтому, возможно, у нее мог быть сердечный приступ», — рассказал он.