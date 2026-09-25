От крика до сердечного приступа: Кому противопоказаны хоррор-фильмы
Павел Хорошев завил НСН, что выброс адреналина при просмотре качественного фильма ужасов можно сравнить с катанием на американских горках или на мотоцикле.
Просмотр фильма ужасов у слабых и нежных людей, которые имеют проблему с сосудами или предрасположенность, действительно может вызвать коронарный спазм или даже сердечный приступ. Об этом НСН рассказал невролог Павел Хорошев.
Молодая девушка из Сергиева Посада почувствовала острую боль в груди во время ночного просмотра фильма ужасов в лесу. Медики предположили, что сильный испуг мог вызвать спазм коронарных сосудов и временное сужение сосудов сердца, пишет aif.ru. Хорошев раскрыл, мог ли испуг от фильма вызвать такую реакцию организма.
«К сожалению, мы не можем по описанным симптомам сказать, был ли у нее действительно приступ стенокардии или кардионевроз, а, может быть, она просто неудачно повернулась и у нее остеохондроз. В таком случае тоже возникает сильный коронарный приступ боли. Но действительно, фильм ужасов, тем более сделанный качественно, может вызвать такие симптомы. Такие переживания вызывают выбросы гормонов адреналина, норадреналина и токсины, что можно сравнить с реакцией на опасность, например, при катании на спортивных мотоциклах или в парке аттракционов. Действие гормонов может привести к тому, что у человека из-за физиологического воздействия адреналина и норадреналина возникнет коронарный спазм. У девушки могло быть врожденное сужение сосудов. Даже, может быть, атеросклеротические изменения. Поэтому, возможно, у нее мог быть сердечный приступ», — рассказал он.
При этом специалист уточнил, что выброс адреналина играет важную роль для организма.
«На самом деле эта реакция жизнеспасающая. То есть действие адреналина нужно для того, чтобы человек смог активно сражаться. Адреналин усиливает сердечные сокращения, учащает их. То есть повышает коронарную нагрузку, соответственно требует повышенного питания сердечной мышцы. И когда питания не хватает, человек умирает. То, что называется, сначала ишемия, а потом инфаркт. И, соответственно, есть люди настолько слабые, изнеженные, что даже небольшой стресс чисто теоретически может вызвать у них вот такой ишемический синдром», — рассказал он.
Ранее Хорошев заявил НСН, что водителям за рулем противопоказано слушать рэп, а также композиции в таких жанрах, как хаус, рейв и транс.
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