В Госдуме призвали отменить всероссийское празднование Рождества

Седьмое января - день, в который в России отмечается Православное Рождество, следует сделать рабочим. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, бывший министр труда РФ Сергей Калашников. Он подчеркнул, что этот праздник признает не вся страна, пишет Ura.ru.

«Делать для всей страны православное Рождество общим праздником не нужно», — отметил Калашников. По его словам, в России есть представители других религий, которые отмечают свои праздники. При этом, экс-министр труда предложил 7 января отпускать с работы тех, кому необходимо отпраздновать Рождество.

В ВОЗ призвали россиян к осторожности в новогодние праздники

Между тем, ранее партия «Коммунисты России». предложила продлить новогодние каникулы на две недели в связи с ухудшившейся ситуацией по распространению коронавируса, пишет РИА Новости. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин в обращении предлагает продлить выходные с 11 до 24 января 2021 года. По его мнению, дополнительные дни отдыха должны быть оплачены гражданам как рабочие дни, передает РИА ФАН. Политик отметил, что мера поможет замедлить распространение инфекции и выиграть время до массовой вакцинации.

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ФОТО: Twitter мэра Москвы Сергея Собянина
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