В Госдуме призвали отменить всероссийское празднование Рождества

Седьмое января - день, в который в России отмечается Православное Рождество, следует сделать рабочим. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, бывший министр труда РФ Сергей Калашников. Он подчеркнул, что этот праздник признает не вся страна, пишет Ura.ru.

«Делать для всей страны православное Рождество общим праздником не нужно», — отметил Калашников. По его словам, в России есть представители других религий, которые отмечают свои праздники. При этом, экс-министр труда предложил 7 января отпускать с работы тех, кому необходимо отпраздновать Рождество.