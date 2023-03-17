Вирусологи: весеннего подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается

По их словам, подъем заболеваемости идет в том случае, когда появляется новая разновидность коронавируса. При этом тенденция такая, что каждый следующий подъем меньше предыдущего.

В то же время какие-то незначительные колебания заболеваемости возможны. Ученые до сих пор не выяснили факторы, которые приводят к сезонным подъемам заболеваемости респираторными заболеваниями. Динамика заболеваемости COVID-19 определяется многими факторами, поэтому прогнозировать ее стало сложнее.

На днях стало известно, что в России снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом.

