Вирусологи: весеннего подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается

Заболеваемость коронавирусом в России в весной, скорее всего, не увеличится, однако это не исключается, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

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По их словам, подъем заболеваемости идет в том случае, когда появляется новая разновидность коронавируса. При этом тенденция такая, что каждый следующий подъем меньше предыдущего.

В то же время какие-то незначительные колебания заболеваемости возможны. Ученые до сих пор не выяснили факторы, которые приводят к сезонным подъемам заболеваемости респираторными заболеваниями. Динамика заболеваемости COVID-19 определяется многими факторами, поэтому прогнозировать ее стало сложнее.

На днях стало известно, что в России снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияЗдоровьеКоронавирус

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