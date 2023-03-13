Портал «Стопкоронавирус.рф» остановил подсчет вакцинированных россиян

Официальный портал о коронавирусе «Стопкоронавирус.рф» остановил подсчет вакцинированных россиян, также не будут публиковаться данные о коллективном иммунитете, сообщается на портале.

Отмечается, что в текущих условиях используемый для подсчета иммунитета подход потерял свою актуальность. Уточняется, что антитела к COVID-19 обнаружены у многих людей, которые не делали прививку и не имели клинических проявлений болезни.

В Роспотребнадзоре объяснили, что ранее статистика использовалась в основном для планирования ограничительных мероприятий, такая практика теперь не нужна.

«Иммунитет низкий»: К осени коронавирус может стать сезонным заболеванием

Пандемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению, заявил ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

При этом, по его словам, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты коронавируса, которые могут привести к повышенной заражаемости. В настоящее время в мире наблюдается определенное снижение заболеваемости и летальности.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВакцина
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