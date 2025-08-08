Вирусологи: В России может вспыхнуть смертельно опасная лихорадка
В России может произойти вспышка лихорадки чикунгунья, которая распространяется в Китае, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусологов.
Заболевание переносят комары, которые также обитают и в РФ. Также переносчиками могут стать вернувшиеся из Азии российские туристы и прибывшие в страну китайцы.
За последние полторы недели в китайской провинции Гуандун выявили более 10 тысяч случаев лихорадки чикунгунья. В России пока случаи не зарегистрированы, однако риски завоза заболевания существуют, указали в Роспотребнадзоре.
Как считает эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, закрывать границы РФ из-за вспышки лихорадки чикунгунья не нужно. По его словам, летальность от лихорадки является невысокой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
