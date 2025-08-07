Вирусолог не поверил в возможную пандемию лихорадки Чикунгунья
Отличительными чертами лихорадки Чикунгунья являются практически нулевая летальность и отсутствие симптомов, рассказал НСН Георгий Викулов.
Заболеть лихорадкой Чикунгунья можно при посещении Китая, Восточной Азии, Латинской Америки, стран Африки, Мексики, Гватемалы, сказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
В Китае усилили противоэпидемические меры в южной провинции Гуандун на фоне вспышки вируса чикунгунья, который переносится комарами, пишет агентство Bloomberg. При этом издание China Daily сообщает, что к 4 августа в городском округе Фошань было зарегистрировано около семи тысяч заболевших. Как уточняет Роспотребнадзор, информацию о вспышке лихорадки Чикунгунья в Китае держат на контроле, в России на данный момент не зарегистрированы завозные случаи заболевания. Викулов подчеркнул, что в текущий момент признаков пандемического распространения инфекции нет.
«В настоящее время летальность вспышки, которая происходит в Китае, составляет около 0%. Если мы говорим про глобальное распространение заболевания, то на 250 тысяч случаев в 16 странах зарегистрировано 90-92 случая гибели людей. То есть летальность невысокая. При этом никаких признаков пандемического распространения данной инфекции нет», - заверил он.
Собеседник НСН также отметил, что самостоятельно определить заражение лихорадкой невозможно.
«Ни у одного человека на планете Земля нет встроенного ПЦР-бокса или амплификатора. Самостоятельно никто не сможет определить возбудителя лихорадки по симптомам, потому что их особо нет. Выявить заболевание могут только инфекционисты при проведении диагностики. Вероятность заражения увеличивается в тех странах, где заболевание сейчас эндемично, то есть распространено. Это Китай, Восточная Азия, Латинская Америка, страны Африки, Мексика, Гватемала. В Китае, в провинции Гуандун, в городе Фошань на сегодняшний день более 10 тысяч зарегистрированных случаев данной лихорадки», - пояснил он.
Ранее заслуженный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказывал «Радиоточке НСН», что не стоит сегодня ездить отдыхать в регионы, в которых уже активизировалась лихорадка.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru