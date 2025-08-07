В Китае усилили противоэпидемические меры в южной провинции Гуандун на фоне вспышки вируса чикунгунья, который переносится комарами, пишет агентство Bloomberg. При этом издание China Daily сообщает, что к 4 августа в городском округе Фошань было зарегистрировано около семи тысяч заболевших. Как уточняет Роспотребнадзор, информацию о вспышке лихорадки Чикунгунья в Китае держат на контроле, в России на данный момент не зарегистрированы завозные случаи заболевания. Викулов подчеркнул, что в текущий момент признаков пандемического распространения инфекции нет.

«В настоящее время летальность вспышки, которая происходит в Китае, составляет около 0%. Если мы говорим про глобальное распространение заболевания, то на 250 тысяч случаев в 16 странах зарегистрировано 90-92 случая гибели людей. То есть летальность невысокая. При этом никаких признаков пандемического распространения данной инфекции нет», - заверил он.