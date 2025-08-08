Онищенко: Закрывать границы РФ из-за вспышки лихорадки чикунгунья не нужно

По его словам, вид комаров-переносчиков экзотичен для климата страны. Тем временем в Китае он распространен, потому что эта страна находится гораздо южнее. Кроме того, летальность от лихорадки является невысокой. Онищенко указал, что «заболевания можно избежать, когда человек разумно и грамотно себя ведет».

Ранее заболевших новой лихорадкой Чикунгунья, которая вспыхнула в КНР, начали искать на российско-китайской границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

