Онищенко: Закрывать границы РФ из-за вспышки лихорадки чикунгунья не нужно

Закрытие российских государственных границ в связи со вспышкой в Китае лихорадки чикунгунья не является необходимой мерой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко.

По его словам, вид комаров-переносчиков экзотичен для климата страны. Тем временем в Китае он распространен, потому что эта страна находится гораздо южнее. Кроме того, летальность от лихорадки является невысокой. Онищенко указал, что «заболевания можно избежать, когда человек разумно и грамотно себя ведет».

Ранее заболевших новой лихорадкой Чикунгунья, которая вспыхнула в КНР, начали искать на российско-китайской границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

