Уйдут годы: Почему Индия не откажется от российской нефти
Сергей Пикин напомнил НСН, что Индия продолжает закупать нефть у России по серым схемам даже после угроз США и ЕС.
Даже если Индия сейчас начнет наращивать мощности по нефтепереработке, то в ближайшее время она будет закупать у России нефть в прежних или даже больших объемах. Об этом НСН рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Правительство Индии во главе с Нарендрой Моди объявило о планах привлечь $100 млрд в геологоразведку и увеличить мощности нефтепереработки до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году, пишут «Известия». Так, Индия хочет снизить импортную зависимость, которая сегодня составляет 85–88%. Пикин раскрыл, как это скажется на российском экспорте нефти.
«Тут все упирается в финансы, потому что Индия - это очень быстрорастущая страна, есть как потенциальный дефицит внутри страны, так и возможности по экспорту получаемого топлива. Я думаю, что какие-то расчеты по геологии у них уже имеются, и все будет зависеть от них. Если геологические изыскания увенчаются успехом, и запасы коммерчески пригодны, то начинается разработка. Но это все долгие годы. Об этом можно говорить только уже в 2030-х годах. Что касается нефтепереработки, то НПЗ тоже строится не быстро. Но тут чем больше НПЗ в Индии, тем больше спрос на сырую нефть, и наша нефть не будет никуда уходить, а тоже будет нужна. Думаю, что ничего в вопросах закупки российской нефти не поменяется. Чем больше будут объемы переработки, тем больше будет закупка российской нефти или, по крайней мере, останется на прежнем уровне», - рассказал он.
При этом Пикин подчеркнул, что Россия вполне может помочь и проконсультировать Индию по части добычи нефти, а также раскрыл, что Дели по-прежнему закупает у Москвы нефть, просто по другим схемам.
«У нас же есть "Зарубежнефть", которая до сих пор много где работает. Конечно, все это возможно, тем более, что мы продолжаем стратегическое сотрудничество. Понятно, что там есть и другие претенденты на всю эту историю, но дальше у кого будут условия работы более приемлемые. Да, Индия продолжает покупать российскую нефть, несмотря на все заявления со стороны США и Европы. Просто они говорят, что покупают у поставщиков, которые напрямую под санкциями не значатся», - подытожил он.
Ранее Еврокомиссия подтвердила планы ввести полный запрет на импорт российской нефти к концу 2027 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
