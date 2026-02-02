Даже если Индия сейчас начнет наращивать мощности по нефтепереработке, то в ближайшее время она будет закупать у России нефть в прежних или даже больших объемах. Об этом НСН рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Правительство Индии во главе с Нарендрой Моди объявило о планах привлечь $100 млрд в геологоразведку и увеличить мощности нефтепереработки до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году, пишут «Известия». Так, Индия хочет снизить импортную зависимость, которая сегодня составляет 85–88%. Пикин раскрыл, как это скажется на российском экспорте нефти.

«Тут все упирается в финансы, потому что Индия - это очень быстрорастущая страна, есть как потенциальный дефицит внутри страны, так и возможности по экспорту получаемого топлива. Я думаю, что какие-то расчеты по геологии у них уже имеются, и все будет зависеть от них. Если геологические изыскания увенчаются успехом, и запасы коммерчески пригодны, то начинается разработка. Но это все долгие годы. Об этом можно говорить только уже в 2030-х годах. Что касается нефтепереработки, то НПЗ тоже строится не быстро. Но тут чем больше НПЗ в Индии, тем больше спрос на сырую нефть, и наша нефть не будет никуда уходить, а тоже будет нужна. Думаю, что ничего в вопросах закупки российской нефти не поменяется. Чем больше будут объемы переработки, тем больше будет закупка российской нефти или, по крайней мере, останется на прежнем уровне», - рассказал он.