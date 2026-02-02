Глава ФИФА заявил о необходимости рассмотреть снятие санкций с россиян
Международной федерации футбола (ФИФА) определённо следует рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд. Как пишет RT, об этом заявил президент организации Джанни Инфантино.
По его словам, указанный запрет «ничего не дал».
«Санкции лишь породили ещё больше разочарования и ненависти», — сказал Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky.
Он добавил, что также необходимо обсудить изменения в правилах, которые в будущем не позволят отстранять национальные команды по политическим причинам.
Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что сборная России по футболу, а также российские клубы, не будут допущены до турниров под эгидой организации до окончания конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уйдут годы: Почему Индия не откажется от российской нефти
- При каких условиях биткоин дойдет до $150 тысяч уже в 2026 году
- Глава ФИФА заявил о необходимости рассмотреть снятие санкций с россиян
- Спекулянты уходят: В чем причина рекордного обвала биткоина
- Дмитриев призвал расследовать работу Гейтса над вакцинами
- «Звезда звезде рознь»: В тайных проверках отелей в России нашли парадокс
- Сельдь назвали самой любимой рыбой россиян
- Советская вакцина работает: Пандемия обезьяньей оспы не угрожает России
- В Госдуме призвали россиян отказаться от карт Visa и Mastercard
- В России указали на дефицит психотерапевтов и сексологов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru