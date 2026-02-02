Глава ФИФА заявил о необходимости рассмотреть снятие санкций с россиян

Международной федерации футбола (ФИФА) определённо следует рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд. Как пишет RT, об этом заявил президент организации Джанни Инфантино.

По его словам, указанный запрет «ничего не дал».

«Санкции лишь породили ещё больше разочарования и ненависти», — сказал Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky.

Он добавил, что также необходимо обсудить изменения в правилах, которые в будущем не позволят отстранять национальные команды по политическим причинам.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что сборная России по футболу, а также российские клубы, не будут допущены до турниров под эгидой организации до окончания конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
