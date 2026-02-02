Российские отели получают «звезды» от Роскачества, поэтому странно, что это же ведомство будет тайно проверять их, заявил в интервью НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Ранее стало известно, что в отелях будут проводиться «тайные закупки» на предмет соответствия их заявленному количеству «звезд». По данным РБК, проводить мониторинг будут Роскачество и Росаккредитация. Бухаров усмотрел здесь парадокс.