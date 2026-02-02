«Звезда звезде рознь»: В тайных проверках отелей в России нашли парадокс

Игорь Бухаров объяснил в эфире НСН, чем могут отличаться четырехзвездочные отели в России, Турции, США и Париже.

Российские отели получают «звезды» от Роскачества, поэтому странно, что это же ведомство будет тайно проверять их, заявил в интервью НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Ранее стало известно, что в отелях будут проводиться «тайные закупки» на предмет соответствия их заявленному количеству «звезд». По данным РБК, проводить мониторинг будут Роскачество и Росаккредитация. Бухаров усмотрел здесь парадокс.

«Во всем мире существует стандартная практика, когда в отель заезжает "частный гость" и дает независимую оценку. Однако тут есть момент, связанный с тем, что Роскачество оказывает услуги по классификации отелей и оно же будет проверять. Тут конфликт интересов. Это как вы поставили оценку и сами же себя проверяете», - удивился он.

Бухаров также объяснил, в чем разница между российскими и зарубежными отелями с вроде бы одинаковым количеством «звезд».

«У нас есть одна проблема. Много лет мы ориентировались на оценку, которая существовала во всем мире: какие услуги оказывают отели с пятью, четырьмя или тремя "звездами", что дает хостел и так далее. Мы сделали техническую оценку - наличие чего должно быть у отеля. Например, там должен быть фитнес-центр или бассейн. Но бассейн может быть и олимпийским, и «чашечкой» два на три метра, в нашем отеле может быть маленький телевизор, а за границей – большой. По стандарту должен быть стул, телевизор и подушка, выполнено – и выполнено. Поэтому, когда я спрашиваю у некоторых коллег: зачем вы себе четыре «звезды» поставили, они отвечают: мне понтово перед владельцем. Это не только в России. Четыре "звезды" в Турции, Египте, США и в Париже тоже разные», - заключил собеседник НСН.

