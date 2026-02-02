Сельдь назвали самой любимой рыбой россиян
Чаще всего на столе у россиян оказываются сельдь, а также тресковые виды рыб, сказал НСН Александр Фомин.
Первое место по потреблению в России среди рыб уверенно удерживает сельдь — каждый год соотечественники съедают до 500-550 тысяч тонн, об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Также у соотечественников популярны тресковые виды рыб, отметил он.
«На первом месте по потреблению в России сельдь, до 500-550 тысяч тонн в год. Дальше идут тресковые виды рыб — минтай и треска, хотя минтай россияне не очень любят, а потребление трески начало уменьшаться из-за снижения вылова. С лососевыми год на год не приходится — были рекордные годы по добыче, сейчас пошло снижение. Также всегда присутствуют скумбрия, камбала, салака, килька, палтус и так далее, но объемы их добычи небольшие. Рыбхозы помогают насытить внутренний рынок, но для тепловодных видов рыб российские климатические условия не подходят», — сказал Фомин.
Вместе с тем хозяйства по выращиванию лососевых, в частности, форели, сегодня переживают тяжелые времена, признался собеседник НСН.
«Что касается лососей, форелей и семги, условия для них более подходящие в России, но все равно не сравнить с условиями Чили и Норвегии. В Мурманской области практически все пригодные для выращивания места заняты, а хозяйства по выращиванию форелей, сейчас все переживают тяжелые времена. Новых хозяйств не строят, а объемов производства не хватает», — подытожил он.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди соотечественников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
