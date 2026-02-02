Сокуров заявил, что не участвовал в работе Совета по развитию кинематографии
Народный артист РФ, режиссёр Александр Сокуров заявил, что ничего не знает о деятельности Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, решение премьер-министра РФ Михаила Мишустин об исключениии является правильным - глава кабмина провёл ротацию и ввёл в Совет «людей более представительных и более авторитетных».
«Но также я должен сказать, что я ничего не знаю о деятельности этой комиссии: я никогда не принимал в ней участие», - заключил режиссёр.
Ранее Мишустин исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии Сокурова, а также главу Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, экс-советника президента по культуре Владимира Толстого и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москвичей предупредили о 25-градусных морозах
- Привлечь зумеров: Зачем Apple нужен складной iPhone
- В России рассказали, зачем Макрон вел переписку с Эпштейном
- Разрушение неизбежно? К чему приведет финансовый коллапс в ООН
- От «Резервации» до лирики: Какие сериалы смотреть в феврале
- Сокуров заявил, что не участвовал в работе Совета по развитию кинематографии
- Уйдут годы: Почему Индия не откажется от российской нефти
- При каких условиях биткоин дойдет до $150 тысяч уже в 2026 году
- Глава ФИФА заявил о необходимости рассмотреть снятие санкций с россиян
- Спекулянты уходят: В чем причина рекордного обвала биткоина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru