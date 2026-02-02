При каких условиях биткоин дойдет до $150 тысяч уже в 2026 году
В первой половине года возможен откат биткоина в район вплоть до $65 тысяч, но это временный тренд, заявил НСН Евгений Каминский.
Уже во второй половине года, если политика ФРС США начнёт смягчаться, стоимость биткоина может достичь $120–150 тысяч, заявил НСН эксперт в области криптовалют Евгений Каминский.
Биткоин закрыл январь с коррекцией на 10% — это четвертый подряд месяц падения и худшая серия с 2018 года. Каминский дал прогноз на 2026 год и раскрыл главные факторы, влияющие на стоимость.
«Мы сейчас не видим фундаментальных проблем: жёстких регуляторных запретов, системных сбоев или крупных инфраструктурных взломов. 2026 год, на мой взгляд, будет нервным, но с позитивным исходом. Я не исключаю, что рынок окончательно отойдёт от жёсткого четырёхлетнего цикла и обновит исторические максимумы во второй половине года. Мой базовый сценарий выглядит так: в первой половине года возможна консолидация или откат в район вплоть до $65 тысяч. Причины всё те же: неопределённость вокруг ставок, инфляции, торговых и политических рисков», - рассказал он.
По его словам, откаты на 20-30% нормальны для биткоина, но в целом прогноз роста сохраняется, резкий всплеск возможен уже в этом году.
«Во второй половине года, если политика ФРС (с приходом нового главы) всё-таки начнёт смягчаться, мы можем увидеть сильное ралли в зону $120–150 тысяч. Дальнейший рост будут поддерживать те же факторы, что и раньше: постепенная дедолларизация, интерес к золоту как индикатору и более внятное регулирование. На этом пути коррекции на 20–30% вполне реальны, особенно если доллар останется крепким или инфляция внезапно ускорится. Это неприятно в моменте, но для биткоина абсолютно нормально. В долгосрочной перспективе уровень $200 тысяч и выше не выглядит чем-то фантастическим - вопрос скорее во времени, а не в возможности», - добавил он.
