«Падение примерно на 10% в январе выглядит как типичная реакция на внешнюю обстановку, а не как сбой внутри крипторынка. Биткоин уже давно не живёт в вакууме. Его покупают и продают те же люди и фонды, что торгуют акциями, облигациями и сырьём, поэтому он реагирует на те же сигналы. Главный фактор здесь - ФРС США. Пауза в снижении ставок и осторожные намёки на возможное ужесточение к концу года быстро охладили аппетит к риску. Когда доходность облигаций снова выглядит привлекательно, рискованные активы без денежного потока почти всегда чувствуют на себе давление. Инфляция в США тоже никуда не делась. Уровень в районе 2,8–3,2% всё ещё выше целевых 2%, это заставляет часть инвесторов искать защиту в долларе или металлах», - объяснил он.

По его словам, внутренние факторы несильно повлияли на падение, что не подтверждает гипотезу о кризисе рынка криптовалют.

«Внутренние факторы тоже есть: локальные оттоки из ETF, ликвидации на маргинальной торговле, сезонная слабость после халвинга (запрограммированного увеличения сложности добычи). Но, по моим ощущениям, они вторичны. Я бы оценил вклад макроэкономики примерно в 70–80% от падения. После внушительного роста за год и обновления максимумов рынок просто не может идти вверх. Такие откаты - это нормальный способ «остудить» перегретые ожидания и вытряхнуть краткосрочных спекулянтов. Ничего драматичного в этом нет. Крупные игроки как раз начинают аккуратно набирать позиции, в то время как мелкие капитулируют и продают в убыток», - заключил собеседник НСН.

Неквалифицированные участники криптовалютного рынка могут потерять все средства, поскольку не разбираются в особенностях высокорисковых операций, а следуют за ажиотажем в интернете. Об этом НСН заявил председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

