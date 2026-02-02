Дмитриев призвал расследовать работу Гейтса над вакцинами

В своих соцсетях он сослался на материалы по делу Джеффри Эпштейна и указал, что «благодаря своему фонду и фактическому контролю над вакцинными альянсами» Гейтс «стал куратором вакцин».

Дмитриев отметил, что бизнесмен «злоупотреблял этой ролью, блокируя безопасные вакцины, такие как «Спутник», параллельно «продвигая непроверенные» препараты.

Ранее Билл Гейтс призвал создать международную организацию для предотвращения новых пандемий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».