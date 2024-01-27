Мурашко: России не угрожает «болезнь X»
«Болезнь Х» является лишь гипотетической угрозой, но система здравоохранения России готова к ней. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Как отметил министр, система здравоохранения умеет быстро адаптироваться.
«Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — подчеркнул Мурашко.
Глава Минздрава добавил, что в РФ делается все, чтобы страна была готова к более серьезным ситуациям и вспышкам заболеваемости.
Ранее участники Всемирного экономического форума в Давосе обсудили «болезнь X», которая может в 20 раз превзойти по количеству жертв пандемию коронавирусной инфекции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru