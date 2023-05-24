В ВОЗ призвали весь мир готовиться к смертельной пандемии

По его словам, остается угроза появления другого варианта COVID, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом.

Гендиректор призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.

В случае новой вспышки COVID-19 в России надо не вводить ограничения на передвижение, а организовать повторную вакцинацию, заявил НСН профессор вирусологии Александр Чепурнов.

