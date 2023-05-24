В ВОЗ призвали весь мир готовиться к смертельной пандемии
Не исключена новая угроза эпидемии, гораздо более опасной, чем коронавирус, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на ежегодной ассамблее организации в Женеве.
По его словам, остается угроза появления другого варианта COVID, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом.
Гендиректор призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.
В случае новой вспышки COVID-19 в России надо не вводить ограничения на передвижение, а организовать повторную вакцинацию, заявил НСН профессор вирусологии Александр Чепурнов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru