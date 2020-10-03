Вирусолог спрогнозировал «всплеск» коронавируса весной 2021 года

Весной 2021 года может быть новый «всплеск» заболевания коронавирусом в России, спрогнозировал профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU.

По мнению ученого, распространение весенней пандемии окажется слабее предыдущих, сообщает RT.

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«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост заболевших и сколько будет тяжёлых случаев. Насчёт тяжёлых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — заявил Аграновский.

Вирусолог прогнозирует спад заболеваемости к лету следующего года.

«За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету», — считает вирусолог.

Профессора вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альштейн и Феликс Ершов сошлись во мнении, что самыми эффективными мерами борьбы с пандемией являются самоизоляция и вакцинация. Но введение жёсткого карантина эксперты отвергают, справедливо полагая, что его не выдержит ни человеческая психика, ни экономика страны.

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ФОТО: РИА Новости
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