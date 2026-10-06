США потеряли свыше 80 летательных аппаратов в военном конфликте с Ираном
США потеряли 81 летательный аппарат самолетного или вертолетного типа с начала боевых действий против Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад исследовательской службы американского конгресса.
Технику потеряли или повредили в ходе операций против Тегерана с 28 февраля. Из них 47 единиц — дроны, 21 — самолеты тактической авиации, еще 13 — вертолеты. При этом 54 борта уничтожили или признали безвозвратной боевой потерей, 27 временно остаются вне строя из-за ремонта.
Авторы доклада объяснили, что это предварительные цифры. Их могут поменять из-за режима секретности, продолжающихся боевых действий и сложностей верификации.
В предыдущей версии отчета упоминали 42 выведенных из строя или утраченных аппарата.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов оценил реальные возможности ракет Ирана в конфликте с Вашингтоном.
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