США потеряли свыше 80 летательных аппаратов в военном конфликте с Ираном

США потеряли 81 летательный аппарат самолетного или вертолетного типа с начала боевых действий против Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад исследовательской службы американского конгресса.

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Технику потеряли или повредили в ходе операций против Тегерана с 28 февраля. Из них 47 единиц — дроны, 21 — самолеты тактической авиации, еще 13 — вертолеты. При этом 54 борта уничтожили или признали безвозвратной боевой потерей, 27 временно остаются вне строя из-за ремонта.

Авторы доклада объяснили, что это предварительные цифры. Их могут поменять из-за режима секретности, продолжающихся боевых действий и сложностей верификации.

В предыдущей версии отчета упоминали 42 выведенных из строя или утраченных аппарата.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов оценил реальные возможности ракет Ирана в конфликте с Вашингтоном.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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