Осенние каникулы в этом учебном году станут самыми длинными за десять лет
Осенние каникулы у российских школьников в 2026/27 учебном году будут самыми длинными за десять лет и составят 12 дней вместе с двумя выходными и праздничным днем. Об этом сообщает РИА Новости.
На такое количество могут рассчитывать ребята, которые учатся по четвертям. Также учли субботы, воскресенья и выходной в честь Дня народного единства 4 ноября.
В прошлом учебном году школьники отдыхали 11 дней — с 25 октября по 2 ноября, с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября. В предыдущие восемь лет свободное от занятий время в этот период растягивалось всего на 9-10 дней.
Ранее глава Минпросвещения рассказал о дополнительных каникулах для первоклассников.
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