Осенние каникулы в этом учебном году станут самыми длинными за десять лет

На такое количество могут рассчитывать ребята, которые учатся по четвертям. Также учли субботы, воскресенья и выходной в честь Дня народного единства 4 ноября.



В прошлом учебном году школьники отдыхали 11 дней — с 25 октября по 2 ноября, с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября. В предыдущие восемь лет свободное от занятий время в этот период растягивалось всего на 9-10 дней.



Ранее глава Минпросвещения рассказал о дополнительных каникулах для первоклассников.

