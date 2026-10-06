Осенние каникулы в этом учебном году станут самыми длинными за десять лет

Осенние каникулы у российских школьников в 2026/27 учебном году будут самыми длинными за десять лет и составят 12 дней вместе с двумя выходными и праздничным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Кравцов: Школьные каникулы должны длиться не меньше 9 дней

На такое количество могут рассчитывать ребята, которые учатся по четвертям. Также учли субботы, воскресенья и выходной в честь Дня народного единства 4 ноября.

В прошлом учебном году школьники отдыхали 11 дней — с 25 октября по 2 ноября, с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября. В предыдущие восемь лет свободное от занятий время в этот период растягивалось всего на 9-10 дней.

Ранее глава Минпросвещения рассказал о дополнительных каникулах для первоклассников.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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