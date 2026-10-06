Захарова высказалась о применении силы против молодежи во Франции

Местная молодежь выступает против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в образовательной сфере. Некоторые акции сопровождаются беспорядками.



Мария Захарова подчеркнула, что в Париже полиция применяет силу к своим же детям. Также она задалась вопросом о правах человека. Отдельно представительница МИД России обратилась к главе евродипломатии Кае Каллас с призывом «подать голос».



Недавно президент США Дональд Трамп связал митинги во Франции с распространением ислама и возложил ответственность на местные власти.

