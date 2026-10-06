Президент США Трамп связал митинги во Франции с распространением ислама

Главной причиной беспорядков глава США назвал вышедшую из-под контроля массовую миграцию. По его мнению, происходящее в Пятой республике — «не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция».



По словам американского лидера, дело не в школах. Он уверен, что «ислам хочет захватить некогда великую страну».



Первые акции протеста стартовали еще 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в Кретее, это недалеко от Парижа. Позднее они быстро распространились по всей республике. Со временем начали превращаться в городские беспорядки.



Недавно научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал, чем обернется новая волна протестов во Франции.

