Президент США Трамп связал митинги во Франции с распространением ислама

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возложил ответственность за протесты старшеклассников во Франции на местные власти. Об этом он рассказал в соцсети Truth Social.

Сотни человек задержали во время школьных протестов во Франции

Главной причиной беспорядков глава США назвал вышедшую из-под контроля массовую миграцию. По его мнению, происходящее в Пятой республике — «не что иное, как вышедшая из-под контроля массовая миграция».

По словам американского лидера, дело не в школах. Он уверен, что «ислам хочет захватить некогда великую страну».

Первые акции протеста стартовали еще 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в Кретее, это недалеко от Парижа. Позднее они быстро распространились по всей республике. Со временем начали превращаться в городские беспорядки.

Недавно научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал, чем обернется новая волна протестов во Франции.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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