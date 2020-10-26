Вирусолог назвал главную опасность бессимптомного COVID-19

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи в интервью НСН оценил вероятность смерти в случае бессимптомного течения болезни.

Отсутствие симптомов коронавируса может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции. Об этом «Известиям рассказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

Он пояснил, что подобное течение болезни может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный. Таким образом, в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в интервью НСН заявил, что механизм протекания болезни в бессимптомном режиме малоизучен.

«Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции. Механизм протекания болезни в бессимптомном режиме не изучен до конца, зависит от особенностей организма, от особенностей вируса. Пока только ясно одно: бессимптомная инфекция доминирует, и случаев больше, чем с явной. Так часто бывает с полиомиелитом», - пояснил профессор.

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Действительно, по его словам, коронавирус является не единственной инфекцией, к которой у организма может развиться толерантность. Такой же характер, помимо вышеупомянутого полиомиелита, носят инфекции, вызывающие туберкулез и холеру.

«Бессимптомная коронавирусная инфекция не может привести к смертельному исходу. Часто получается так, что инфекция попадает в организм и организм с ней успешно борется», - резюмировал Альштейн.

Ранее на пресс-конференции НСН бывший главный санитарный врач страны, депутат Геннадий Онищенко назвал фейком сообщения о влиянии вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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