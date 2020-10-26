Вирусолог назвал главную опасность бессимптомного COVID-19

Отсутствие симптомов коронавируса может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции. Об этом «Известиям рассказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

Он пояснил, что подобное течение болезни может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный. Таким образом, в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в интервью НСН заявил, что механизм протекания болезни в бессимптомном режиме малоизучен.

«Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции. Механизм протекания болезни в бессимптомном режиме не изучен до конца, зависит от особенностей организма, от особенностей вируса. Пока только ясно одно: бессимптомная инфекция доминирует, и случаев больше, чем с явной. Так часто бывает с полиомиелитом», - пояснил профессор.