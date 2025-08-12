Российская система здравоохранения готова к менингококковой инфекции, для борьбы с ней уже давно разработаны рекомендации лечения и профилактики, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

В России необходимо принять срочные меры в связи с резким ростом заболеваемости менингококковой инфекцией, особенно в отношении уязвимых групп населения. Об этом уже просят врачи и инфекционисты, сообщает РБК. Однако Викулов не увидел причин для паники, так как все необходимые меры были приняты заблаговременно.