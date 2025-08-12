Вирусолог призвал россиян вакцинироваться и не бояться менингита

Рост заболеваний менингококковой инфекцией в России не является поводом для паники, заявил НСН Георгий Викулов.

Российская система здравоохранения готова к менингококковой инфекции, для борьбы с ней уже давно разработаны рекомендации лечения и профилактики, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

В России необходимо принять срочные меры в связи с резким ростом заболеваемости менингококковой инфекцией, особенно в отношении уязвимых групп населения. Об этом уже просят врачи и инфекционисты, сообщает РБК. Однако Викулов не увидел причин для паники, так как все необходимые меры были приняты заблаговременно.

Врач Мясников призвал вакцинировать мигрантов до въезда в Россию
«Во-первых, у нас есть национальный календарь вакцинации в России, который действует более 20 лет. В нем прописаны рекомендации и для детей, и для взрослых. Во-вторых, менингококковая инфекция может быть отнесена к тем болезням, иммунопрофилактика которых осуществляется по эпидемическим показаниям. Она не включена в обязательный перечень, но происходит, когда это необходимо. Обычно она рекомендуется для пациентов в группе риска: маленьких детей, людей с иммунодефицитами. К тому же, в нашей стране существует вакцина от менингококковой инфекции и даже не одна, а ее применение — самый эффективный способ противодействия болезни», — отметил он.

Ранее Викулов усомнился в эфире НСН в том, что мир ждет новая пандемия.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаЭпидемияПандемия

Горячие новости

Все новости

партнеры