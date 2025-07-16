Врач Мясников призвал вакцинировать мигрантов до въезда в Россию

В США не пускают мигрантов без прививок от опасных болезней, нам надо сделать так же, заявил НСН Александр Мясников.

Все вспышки опасных инфекций связаны с мигрантами, поэтому их необходимо вакцинировать в первую очередь, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН.

В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией — об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода. Менингококковая инфекция традиционно считалась детской проблемой, но в последние годы заболеваемость в России растет именно за счет взрослых — в первую очередь трудовых мигрантов, сообщил «Коммерсантъ». Доктор согласился с такой точкой зрения.

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«Все вспышки инфекционных болезней зависят от мигрантов. Я много лет работал в международной организации по миграции, тогда как раз начался массовый исход евреев в США. Там очень строго следили за всеми, у нас был специальный офис для рентгена и анализов на все инфекции. Только после этого мы отправляли заключение в Америку, а они говорили: этих мы берем, а этих нам не надо, сначала их долечите. Почему у нас этого не делают, я не знаю, но для въезда в США нужны вакцины от кори и так далее, это абсолютно правильно», — подчеркнул он.

Вакцинация не включена в Национальный календарь прививок, а значит, не делается бесплатно. В отдельных субъектах — например, в Москве — она входит в региональные календари и проводится по эпидпоказаниям в случае вспышки. Врач призвал изменить эту ситуацию.

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«С менингококком все не так просто. Многие взрослые являются его носителями — у каждого третьего человека эта бактерия находится в носоглотке, но иногда она начинает вести себя агрессивно или переходит к другому человеку и заражает его. Прививки тоже могут не спасать, но их надо делать детям, когда они находятся в самом уязвимом состоянии, чтобы их защитить. Эти вещи должны быть бесплатными», — добавил он.

Ранее Мясников объяснил в эфире НСН завоз брюшного тифа в РФ непривитыми туристами.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:Трудовые МигрантыЭпидемияВакцинацияВакцина

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