Врач Мясников призвал вакцинировать мигрантов до въезда в Россию
В США не пускают мигрантов без прививок от опасных болезней, нам надо сделать так же, заявил НСН Александр Мясников.
Все вспышки опасных инфекций связаны с мигрантами, поэтому их необходимо вакцинировать в первую очередь, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН.
В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией — об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода. Менингококковая инфекция традиционно считалась детской проблемой, но в последние годы заболеваемость в России растет именно за счет взрослых — в первую очередь трудовых мигрантов, сообщил «Коммерсантъ». Доктор согласился с такой точкой зрения.
«Все вспышки инфекционных болезней зависят от мигрантов. Я много лет работал в международной организации по миграции, тогда как раз начался массовый исход евреев в США. Там очень строго следили за всеми, у нас был специальный офис для рентгена и анализов на все инфекции. Только после этого мы отправляли заключение в Америку, а они говорили: этих мы берем, а этих нам не надо, сначала их долечите. Почему у нас этого не делают, я не знаю, но для въезда в США нужны вакцины от кори и так далее, это абсолютно правильно», — подчеркнул он.
Вакцинация не включена в Национальный календарь прививок, а значит, не делается бесплатно. В отдельных субъектах — например, в Москве — она входит в региональные календари и проводится по эпидпоказаниям в случае вспышки. Врач призвал изменить эту ситуацию.
«С менингококком все не так просто. Многие взрослые являются его носителями — у каждого третьего человека эта бактерия находится в носоглотке, но иногда она начинает вести себя агрессивно или переходит к другому человеку и заражает его. Прививки тоже могут не спасать, но их надо делать детям, когда они находятся в самом уязвимом состоянии, чтобы их защитить. Эти вещи должны быть бесплатными», — добавил он.
Ранее Мясников объяснил в эфире НСН завоз брюшного тифа в РФ непривитыми туристами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян: Армения обратилась в ШОС с просьбой о присоединении
- Врач Мясников призвал вакцинировать мигрантов до въезда в Россию
- Армия России освободила Новохатское в ДНР
- Силуанов допустил перенос сроков реализации инфраструктурных проектов
- Депутаты и автомобилисты поспорили о повышении утильсбора для «китайцев»
- «Им плевать!»: Индия и Китай не испугались санкций Трампа за дружбу с Россией
- Под Новосибирском семь человек погибли в ДТП с двумя машинами
- В Кремле призвали надавить на Украину для проведения переговоров с Россией
- В Белгородской области и Крыму сбили четыре украинских БПЛА
- «Все еще игрушка»: В отрасли объяснили крах спроса на электрокары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru