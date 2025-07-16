Все вспышки опасных инфекций связаны с мигрантами, поэтому их необходимо вакцинировать в первую очередь, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН.

В России неуклонно растет заболеваемость менингококковой инфекцией — об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода. Менингококковая инфекция традиционно считалась детской проблемой, но в последние годы заболеваемость в России растет именно за счет взрослых — в первую очередь трудовых мигрантов, сообщил «Коммерсантъ». Доктор согласился с такой точкой зрения.