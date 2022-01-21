Вирусолог призвал вакцинироваться для защиты от «омикрона»

Остановить распространение омикрон-штамма невозможно, так как он активно распространяется по всему миру. Можно только обезопасить себя, соблюдая меры, которые были введены ранее. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Центра им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн.

Уровень иммунизации от COVID-19 в России достиг 64,4 процента

«Сейчас по всему миру идёт подъем заболеваемости. «Омикрон» очень заразный, но летальность при нём не такая уж большая. Единственное, что можно сделать – это соблюдать всё те же меры: усилить вакцинацию, усилить соблюдение противоэпидемических мероприятий», – сказал в беседе с «Радио 1» эксперт.

По мнению ученого, лучший способ борьбы с «омикроном» - вакцинация, а ужесточать ограничительные меры не имеет смысла.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ранее заявил, что в настоящее время нет оснований для ввода в России локдауна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммВакцинацияКоронавирус
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