Вирусолог призвал вакцинироваться для защиты от «омикрона»

«Сейчас по всему миру идёт подъем заболеваемости. «Омикрон» очень заразный, но летальность при нём не такая уж большая. Единственное, что можно сделать – это соблюдать всё те же меры: усилить вакцинацию, усилить соблюдение противоэпидемических мероприятий», – сказал в беседе с «Радио 1» эксперт.

По мнению ученого, лучший способ борьбы с «омикроном» - вакцинация, а ужесточать ограничительные меры не имеет смысла.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ранее заявил, что в настоящее время нет оснований для ввода в России локдауна.



