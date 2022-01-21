Уровень иммунизации от COVID-19 в России достиг 64,4 процента
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%. ОБ этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За последние сутки в России зафиксировали 49 513 новых случаев коронавируса, это рекордный показатель с начала пандемии.
Выздоровели 24 719 человек, 692 пациента умерли.
В России нет эффективных противовирусных препаратов против омикрон-штамма коронавируса, при заболевании можно лишь облегчить симптомы, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- Блинкен посоветовал России доказать отсутствие агрессии в сторону Украины
- Доллар подешевел на фоне итогов переговоров Лаврова и Блинкена
- Мишустин поручил перевести аппарат правительства на удаленку
- Уровень иммунизации от COVID-19 в России достиг 64,4 процента
- В Санкт-Петербурге отказались от диспансеризации из-за скачка коронавируса
- «Обожаю бульвары»: Гарик Сукачев признался, что не готов променять Москву на Питер
- Netflix подтвердил съемку второго сезона «Игры в кальмара»
- Песков заявил, что Путин никогда не болел коронавирусом
- «На следующей неделе». Лавров рассказал, когда США ответят на предложения РФ
- Следствие возбудило 20 дел по фактам пыток в тюремной больнице Саратовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru