Уровень иммунизации от COVID-19 в России достиг 64,4 процента

За последние сутки в России зафиксировали 49 513 новых случаев коронавируса, это рекордный показатель с начала пандемии.

Выздоровели 24 719 человек, 692 пациента умерли.

В России нет эффективных противовирусных препаратов против омикрон-штамма коронавируса, при заболевании можно лишь облегчить симптомы, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

