Уровень иммунизации от COVID-19 в России достиг 64,4 процента

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 63,7% до 64,4%. ОБ этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иммунолог объяснил, как не усугубить течение «омикрона» у ребёнка

За последние сутки в России зафиксировали 49 513 новых случаев коронавируса, это рекордный показатель с начала пандемии.

Выздоровели 24 719 человек, 692 пациента умерли.

В России нет эффективных противовирусных препаратов против омикрон-штамма коронавируса, при заболевании можно лишь облегчить симптомы, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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