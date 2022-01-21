Депутат Госдумы назвал три аргумента против локдауна

По его мнению, пришедший в Россию штамм «омикрон» очень заразный и поэтому нет гарантий, что жёсткий карантин сможет его остановить. Также парламентарий указал на опыт европейских стран, где «никакого всеобщего локдауна не было».

Третьей причиной для отказа от ввода жёстких ограничений, по словам депутата, является менее опасное течение болезни при «омикроне».

«Контагиозность у штамма высокая, но тяжесть заболевания меньше... поэтому нагрузка на стационары не должна так расти, как при предыдущих подъёмах. Минздрав и другие структуры подготовились, такая возможность у них была», – подчеркнул Тумусов в эфире «Радио 1».

Депутат призвал граждан всё же беречь себя, соблюдать масочный режим и реже посещать общественные места.

Ранее в России был установлен антирекорд по суточному заражению коронавирусом. Впервые с начала пандемии за сутки были зафиксированы 49 513 новых случаев COVID-19, сообщает Ura.ru.

