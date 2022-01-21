Депутат Госдумы назвал три аргумента против локдауна
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что в настоящее время нет оснований для ввода в России локдауна.
По его мнению, пришедший в Россию штамм «омикрон» очень заразный и поэтому нет гарантий, что жёсткий карантин сможет его остановить. Также парламентарий указал на опыт европейских стран, где «никакого всеобщего локдауна не было».
Третьей причиной для отказа от ввода жёстких ограничений, по словам депутата, является менее опасное течение болезни при «омикроне».
«Контагиозность у штамма высокая, но тяжесть заболевания меньше... поэтому нагрузка на стационары не должна так расти, как при предыдущих подъёмах. Минздрав и другие структуры подготовились, такая возможность у них была», – подчеркнул Тумусов в эфире «Радио 1».
Депутат призвал граждан всё же беречь себя, соблюдать масочный режим и реже посещать общественные места.
Ранее в России был установлен антирекорд по суточному заражению коронавирусом. Впервые с начала пандемии за сутки были зафиксированы 49 513 новых случаев COVID-19, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- Власти Подмосковья планируют увеличить число туристов к 2024 году
- Экономист усомнился в эффективности полного запрета на оборот криптовалюты в России
- Вирусолог призвал вакцинироваться для защиты от «омикрона»
- Депутат Госдумы назвал три аргумента против локдауна
- Здание Центробанка проверяют после сообщения о минировании
- Грантовый конкурс в области культуры и искусства приступил к изучению проектов
- Германия выдала России обвиняемого в крупной взятке экс-советника Махачева
- «Необыкновенный шалопай»: Гарик Сукачев поделился переживаниями об Ефремове
- Адель в слезах объявила о переносе концертов в Лас-Вегасе
- Итальянский шеф-повар рассказал о любимом блюде Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru