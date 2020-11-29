Вирусолог предупредил о важности клеточного иммунитета при коронавирусе

«У нас есть клеточный иммунитет, это так называемые клетки-убийцы, которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке. <…> В целом для защиты от вируса клеточный иммунитет играет, пожалуй, даже более важную роль», ― считает он.

По мнению Лукашева, изучение клеточного иммунитета с коронавирусом представляет большую сложность, чем выработка антител. При этом, по мнению эксперта, от клеточного иммунитета зависит реакция организма на COVID-19.

Ранее в субботу Лукашев спрогнозировал более легкое течение болезни при повторном заражении коронавирсом.

