Эксперт заверил в более легком течении COVID-19 при повторном заражении

«Да, заболеть два раза можно. Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились - значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее. <...> Вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям», - добавил он.

По мнению Лукашева, около трети жителей планеты уже защищены от COVID-19 благодаря лимфоцитам, которые появились в организме после «встречи с обычными коронавирусами», сообщает ТАСС.

Лукашев полагает, что новый коронавирус продолжит циркулировать, однако, проблемы, связанные с ним, потеряют свою актуальность. Хотя, отмечает эксперт, отдельные ограничения сохранятся. Так, говорит Лукашов, массовые мероприятия возобновят в последнюю очередь.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости и стоит ли опасаться третьей волны коронавируса.

«Плато наступит, когда количество заболевших достигнет 60% населения. Сейчас 20%, скорость примерно один процент в день. То есть еще ждать 40 дней. К слову, никаких волн нет. Как началась пандемия, она так и продолжается. Когда коллективный иммунитет достигнет 70-80%, пандемия закончится», - заявил Жемчугов.

