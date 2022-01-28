Фитотерапевт рассказал, как облегчить состояние при «омикроне»

По его словам, для профилактики можно использовать настойку эхинацеи, которая является природным иммуномодулятором, также следует обратить внимание на цветы лабазника, обладающие противовирусным эффектом.

«Если уже заболел, то нужны потогонные растения — цветы липы и бузины. Можно смешивать и бузину, и липу», - подчеркнул эксперт.

Юровский отметил, что для приготовления отвара достаточно одной ложки сбора на одну чашку кипятка, выпивать нужно до шести чашек в день. Также он добавил, что подобные отвары можно давать и детям, и пожилым.

Ранее основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано, на медицине традиций Алена Полынь на пресс-конференции в НСН заявила, что заговор может помочь вернуть людям обоняние при коронавирусе.

