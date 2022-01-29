Терапевт перечислил симптомы, которые не встречаются при «омикроне»

Некоторые характерные для коронавируса симптомы редко встречаются у пациентов, заболевших штаммом «омикрон». Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik.

Фитотерапевт рассказал, как облегчить состояние при «омикроне»

Как отметил медик, COVID-19 «без вариантов» поражает все органы и системы, однако у омикрон-штамма есть ряд отличий от других вариантов вируса.

«Например, при нем редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до "дельты" это было распространенным явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При "дельте" это встречалось уже реже, а при "омикроне" потеря обоняния — это редкость», — заявил Водовозов.

Терапевт также рассказал, что у пациентов с новым штаммом почти никогда не бывает затрудненного дыхания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиОмикрон-штаммБолезньКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры