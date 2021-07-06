Вирусолог уличил Минздрав в спорных выводах о влиянии COVID на репродуктивную систему
Ученый Новосибирского госуниверситета рассказал НСН, что влияние коронавируса на репродуктивную систему человека еще не изучено, но сам плод может пострадать от вируса.
Коронавирус способен поражать женскую и мужскую репродуктивную систему, заявили в Минздраве. Отмечается, что SARS-CoV-2 гипотетически может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение. Кроме того, коронавирус также может вызывать поражение сперматозоидов и других клеток.
Для того, чтобы утверждать, что COVID-19 влияет на репродуктивную функцию человека, необходимо проводить масштабные исследования, однако сейчас это невозможно из-за недостаточного количества подобных случаев, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов.
«В этом плане еще не накоплено достаточно опыта: ведь люди должны переболеть коронавирусом, зачать и родить ребенка. Такие случаи если и есть, то их очень мало, их надо искать, тщательно исследовать, заниматься этим целенаправленно. Это стоит немало денег. С другой стороны, если бы такие случаи были, мы бы о них уже знали. Думаю, что пока это просто неизвестно», — сказал он.
Вместе с тем ученый предупредил, что само заражение COVID-19 во время беременности вполне может негативно сказаться на здоровье будущего ребенка.
«Любая вирусная инфекция в первом триместре беременности может вызывать серьезное поражение плода. Есть так называемые TORCH-инфекции, которые как раз связаны с тем, что они поражают плод во время беременности. Таких инфекций сейчас известно около 20», — напомнил Нетесов.
Поэтому чем быстрее планирующая беременность или уже ожидающая ребенка женщина сделает прививку от коронавируса, тем лучше.
«Инактивированная вакцина никак не повлияет на беременность. Например, «КовиВак» вполне пойдет. В отношении других вакцин пока неизвестно. Лучше сейчас привиться, чем надеяться на авось. Чем скорее это сделать – тем лучше, потому что самый опасный период беременности – первый триместр», - подчеркнул собеседник.
Он добавил, что ни одна из известных вакцин никакого воздействия на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин не оказывают.
«Известно, что алкоголь точно влияет на репродуктивную систему. Особенно в больших количествах – и все пьют. А вот опыт применения вакцин составляет больше 100 лет, за это время не было замечено их влияния на репродуктивную систему. Хотя живые вакцины точно не стоит ставить ни во время беременности, ни сразу перед зачатием. Так написано в инструкциях по применению. Это разумная предосторожность», — заявил Нетесов.
Ранее Минздрав выпустил четвертую версию методических рекомендаций. В частности, в документ добавлена информация о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных о ее влиянии на репродуктивную систему. Рекомендации направлены в регионы России для использования в работе.
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