Вирусолог уличил Минздрав в спорных выводах о влиянии COVID на репродуктивную систему

Коронавирус способен поражать женскую и мужскую репродуктивную систему, заявили в Минздраве. Отмечается, что SARS-CoV-2 гипотетически может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение. Кроме того, коронавирус также может вызывать поражение сперматозоидов и других клеток.

Для того, чтобы утверждать, что COVID-19 влияет на репродуктивную функцию человека, необходимо проводить масштабные исследования, однако сейчас это невозможно из-за недостаточного количества подобных случаев, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов.

«В этом плане еще не накоплено достаточно опыта: ведь люди должны переболеть коронавирусом, зачать и родить ребенка. Такие случаи если и есть, то их очень мало, их надо искать, тщательно исследовать, заниматься этим целенаправленно. Это стоит немало денег. С другой стороны, если бы такие случаи были, мы бы о них уже знали. Думаю, что пока это просто неизвестно», — сказал он.

Вместе с тем ученый предупредил, что само заражение COVID-19 во время беременности вполне может негативно сказаться на здоровье будущего ребенка.

«Любая вирусная инфекция в первом триместре беременности может вызывать серьезное поражение плода. Есть так называемые TORCH-инфекции, которые как раз связаны с тем, что они поражают плод во время беременности. Таких инфекций сейчас известно около 20», — напомнил Нетесов.

Поэтому чем быстрее планирующая беременность или уже ожидающая ребенка женщина сделает прививку от коронавируса, тем лучше.

«Инактивированная вакцина никак не повлияет на беременность. Например, «КовиВак» вполне пойдет. В отношении других вакцин пока неизвестно. Лучше сейчас привиться, чем надеяться на авось. Чем скорее это сделать – тем лучше, потому что самый опасный период беременности – первый триместр», - подчеркнул собеседник.