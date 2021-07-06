Минздрав заявил о важности вакцинации для беременных

В ведомстве отметили, что ученые по последним данным не установили какое-либо негативное влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Минздрав подчеркнул, что вакцинация препаратами от коронавируса российского производства безопасна, тогда как перенесенное заболевание может негативно повлиять на способность заводить детей.

По данным министерства, у вакцинированных женщин не было выявлено "большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений" в сравнении с теми, кто не прошел курс вакцинации.