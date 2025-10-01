Политолог Данилов: Заявления Трампа о подлодках не приведут к третьей мировой
Своими заявлениями о направлении «одной или двух» атомных подлодок к побережью России американский лидер Дональд Трамп показал, что не разбирается в военном деле. Об этом ОТР заявил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН имени Патриса Лумумбы Виталий Данилов.
По его мнению, слова главы Белого дома «направлены на внутреннюю политическую игру» и имеют «исключительно политический подтекст» - Трамп очень хочет показать значимость США на международной арене.
«В Пентагоне... прекрасно понимают, чем грозит эскалация между двумя крупнейшими ядерными державами. Никто погибать ради каких-то амбиций... не будет», - отметил эксперт.
Данилов добавил, что не видит прямой угрозы в отношении России, так как серьёзно следует относиться к поступкам Трампа, а все его заявления - всего лишь «словесная перепалка».
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что Трамп отправил к берегам России американские подлодки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
