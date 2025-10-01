Политолог Данилов: Заявления Трампа о подлодках не приведут к третьей мировой

По его мнению, слова главы Белого дома «направлены на внутреннюю политическую игру» и имеют «исключительно политический подтекст» - Трамп очень хочет показать значимость США на международной арене.

«В Пентагоне... прекрасно понимают, чем грозит эскалация между двумя крупнейшими ядерными державами. Никто погибать ради каких-то амбиций... не будет», - отметил эксперт.

Данилов добавил, что не видит прямой угрозы в отношении России, так как серьёзно следует относиться к поступкам Трампа, а все его заявления - всего лишь «словесная перепалка».

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что Трамп отправил к берегам России американские подлодки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

