«Еще ничего не завершено. Сейчас ХАМАС, несмотря на то, что фигурирует во всех СМИ, является аутсайдером международного представительства Палестины. Когда признают Палестину, признают именно палестинскую национальную администрацию, состав которой ХАМАС не признает и критикует его с 2006 года. Трамп все делает в пользу Израиля, но даже если ХАМАС согласится на условия этой сделки, это не значит, что на нее согласятся другие палестинские фракции или что вся эта история будет завершена. Решение в пользу одной из сторон не приведет к урегулированию конфликта, а лишь создаст новые противоречия. Цель Израиля — установить фактический контроль над палестинскими территориями, избежав при этом международной юридической ответственности за их послевоенное восстановление», — сказал Останин-Головня.

Собеседник НСН добавил, что ХАМАС имеет ограниченную власть лишь на территории сектора Газа.

«У ХАМАС ограниченная власть на территории сектора Газа. Палестина по сути находилась в состоянии двоевластия: с одной стороны, ХАМАС во главе сектора Газа, с другой стороны — палестинская национальная администрация во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, которая с 1993 года представляла Палестину на международных площадках. Я не представляю, как именно вывод ХАМАС из политического представительства во всех сценариях может сказаться на будущем палестинского государства», — заявил эксперт.

В заключение Останин-Головня предсказал усиление после окончания боевых действий противостояния премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильской оппозиции.

«Понятно, что израильские власти находятся в условиях кризиса. Израильская элита сосредоточена на внешнеполитических вопросах. До октября 2023 года противостояние оппозиции и Нетаньяху имело огромные масштабы, включая массовые протесты и судебные разбирательства. После окончания конфликта это противостояние возобновится», — подытожил он.

Ранее член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение готово выйти из управления сектором Газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

