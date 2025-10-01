В Дагестане при взрыве газа в кафе пострадали четыре человека

В селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана произошел взрыв бытового газа в помещении придорожного кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, после взрыва возгорания не последовало. В результате инцидента пострадали четыре человека.

СМИ: В Тольятти в жилом доме произошел взрыв

Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Их доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.

На месте работали спасатели и оперативные службы. Причины происшествия и обстоятельства случившегося устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».

