В Дагестане при взрыве газа в кафе пострадали четыре человека

ПВО сбила 12 БПЛА над регионами РФ Армия Израиля захватила коридор «Нецарим» и разделила Газу на север и юг Минтранс анонсировал внедрение биометрии при авиаперевозках Российский диагностический саммит открылся в Москве Победивший в Каннах фильм иранца Панахи «Простая случайность» не получил прокатное удостоверение в РФ