В Дагестане при взрыве газа в кафе пострадали четыре человека
1 октября 202519:12
В селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана произошел взрыв бытового газа в помещении придорожного кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, после взрыва возгорания не последовало. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Их доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.
На месте работали спасатели и оперативные службы. Причины происшествия и обстоятельства случившегося устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане при взрыве газа в кафе пострадали четыре человека
- Фигуристка Камила Валиева решила возобновить карьеру
- Политолог Данилов: Заявления Трампа о подлодках не приведут к третьей мировой
- Врач оценил разработки томских ученых против вируса оспы
- Актера Гэри Олдмана посвятили в рыцари
- Россиян предупредили о резком подорожании вина
- Рубальская похвалила создателей нейросетевых Пушкина и Маяковского
- На шоу-испытание «Победители» отобрались 140 человек из трех стран
- Согласие ХАМАС на план Трампа не завершит израильско-палестинский конфликт
- Автоэксперт раскритиковал решение использовать УАЗ в такси
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru