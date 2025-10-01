На шоу-испытание «Победители» отобрались 140 человек из трех стран

К участию в новом проекте телеканала РЕН ТВ по итогам тестирования и медицинского обследования допустили 140 человек из 73 городов и трех стран: России, Белоруссии и Казахстана.

Среди участников есть представители самых разных профессий: пожарные, полицейские, сотрудники служб спасения, бойцы спецназа, телохранители, водолазы, охранники, врачи. Есть даже сотрудница ФСИН и РЖД. Некоторые имеют опыт участия в боевых действиях и правительственные награды, а кто-то является победителем в спортивных соревнованиях.