На шоу-испытание «Победители» отобрались 140 человек из трех стран
К участию в новом проекте телеканала РЕН ТВ по итогам тестирования и медицинского обследования допустили 140 человек из 73 городов и трех стран: России, Белоруссии и Казахстана.
Среди участников есть представители самых разных профессий: пожарные, полицейские, сотрудники служб спасения, бойцы спецназа, телохранители, водолазы, охранники, врачи. Есть даже сотрудница ФСИН и РЖД. Некоторые имеют опыт участия в боевых действиях и правительственные награды, а кто-то является победителем в спортивных соревнованиях.
Участникам предстоит пройти еще один этап отбора, который проведут четыре наставника проекта – мастера спорта. Конкурсантов ждет полоса препятствий, разработанная для спецподразделений, спортивные и тактическо-боевые задания на скорость, силу и смекалку.
После отбора будет сформировано четыре отряда, для которых продолжатся испытания. Имена наставников, как и имя ведущего проекта, создатели пока держат в секрете и раскроют совсем скоро. Съемки шоу пройдут в Московской области в военно-патриотическом комплексе «Патриот».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК направил в суд дело о хищении имущества Минобороны
- В Дагестане при взрыве газа в кафе пострадали четыре человека
- Фигуристка Камила Валиева решила возобновить карьеру
- Политолог Данилов: Заявления Трампа о подлодках не приведут к третьей мировой
- Врач оценил разработки томских ученых против вируса оспы
- Актера Гэри Олдмана посвятили в рыцари
- Россиян предупредили о резком подорожании вина
- Рубальская похвалила создателей нейросетевых Пушкина и Маяковского
- На шоу-испытание «Победители» отобрались 140 человек из трех стран
- Согласие ХАМАС на план Трампа не завершит израильско-палестинский конфликт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru