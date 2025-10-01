На шоу-испытание «Победители» отобрались 140 человек из трех стран

К участию в новом проекте телеканала РЕН ТВ по итогам тестирования и медицинского обследования допустили 140 человек из 73 городов и трех стран: России, Белоруссии и Казахстана.

Среди участников есть представители самых разных профессий: пожарные, полицейские, сотрудники служб спасения, бойцы спецназа, телохранители, водолазы, охранники, врачи. Есть даже сотрудница ФСИН и РЖД. Некоторые имеют опыт участия в боевых действиях и правительственные награды, а кто-то является победителем в спортивных соревнованиях.

Телеканал РЕН ТВ анонсировал шоу «Победители»

Участникам предстоит пройти еще один этап отбора, который проведут четыре наставника проекта – мастера спорта. Конкурсантов ждет полоса препятствий, разработанная для спецподразделений, спортивные и тактическо-боевые задания на скорость, силу и смекалку.

После отбора будет сформировано четыре отряда, для которых продолжатся испытания. Имена наставников, как и имя ведущего проекта, создатели пока держат в секрете и раскроют совсем скоро. Съемки шоу пройдут в Московской области в военно-патриотическом комплексе «Патриот».

ФОТО: Кадры из фильма предоставлены пресс службой телеканала РЕН ТВ
