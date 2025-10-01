Актера Гэри Олдмана посвятили в рыцари

Обладатель «Оскара» актёр Гэри Олдман был посвящён в рыцари. Как сообщает пресс-служба наследника британского престола принца Уэльского Уильяма, церемония прошла в Виндзорском замке.

Награду 67-летнему актёру вручили за заслуги в области театрального искусства, популяризацию британского кинематографа и укрепление имиджа страны на международной арене.

«Спасибо, сэр Гэри Олдман, за десятилетия незабываемых выступлений - будь то в роли героя, злодея или кого-либо ещё", - говорится в сообщении.

Сам артист заявил, что эта награда значит для него больше, чем премия «Оскар».

Ранее в рыцари был посвящён экс-капитан сборной Англии по футболу и совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / AP / Jordan Strauss
