Актера Гэри Олдмана посвятили в рыцари
Обладатель «Оскара» актёр Гэри Олдман был посвящён в рыцари. Как сообщает пресс-служба наследника британского престола принца Уэльского Уильяма, церемония прошла в Виндзорском замке.
Награду 67-летнему актёру вручили за заслуги в области театрального искусства, популяризацию британского кинематографа и укрепление имиджа страны на международной арене.
«Спасибо, сэр Гэри Олдман, за десятилетия незабываемых выступлений - будь то в роли героя, злодея или кого-либо ещё", - говорится в сообщении.
Сам артист заявил, что эта награда значит для него больше, чем премия «Оскар».
Ранее в рыцари был посвящён экс-капитан сборной Англии по футболу и совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач оценил разработки томских ученых против вируса оспы
- Актера Гэри Олдмана посвятили в рыцари
- Россиян предупредили о резком подорожании вина
- Рубальская похвалила создателей нейросетевых Пушкина и Маяковского
- На шоу-испытание «Победители» отобрались 140 человек из трех стран
- Согласие ХАМАС на план Трампа не завершит израильско-палестинский конфликт
- Автоэксперт раскритиковал решение использовать УАЗ в такси
- Депутат Буцкая объяснила желание женщин самим звать мужчин в брак
- НАШЕ Радио разыграло миллион в прямом эфире
- В Крыму разрешили продавать не более 20 литров топлива в одни руки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru