Актера Гэри Олдмана посвятили в рыцари

Награду 67-летнему актёру вручили за заслуги в области театрального искусства, популяризацию британского кинематографа и укрепление имиджа страны на международной арене.

«Спасибо, сэр Гэри Олдман, за десятилетия незабываемых выступлений - будь то в роли героя, злодея или кого-либо ещё", - говорится в сообщении.

Сам артист заявил, что эта награда значит для него больше, чем премия «Оскар».

Ранее в рыцари был посвящён экс-капитан сборной Англии по футболу и совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

