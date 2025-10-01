СК направил в суд дело о хищении имущества Минобороны

Фигуранты уголовного дела о хищении имущественных комплексов Минобороны России в Москве и Подмосковье предстанут перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Стоимость похищенного имущества, по оценке следствия, превышает 1,3 миллиард рублей.

На скамье подсудимых арбитражные управляющие Алексей Асташкин и Максим Соловьев, бывшие сотрудники «ГУОВ» Светлана Бунина и Николай Грачев, гендиректор ООО «Московская торговая компания» Алексей Тингаев, а также предприниматели Сергей Овчинников и Евгений Потапов. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере и легализацию имущества, добытого преступным путем.

Раскрыт ущерб по делу о халатности при поставке средств связи для Минобороны

По версии следствия, в 2016-2021 годах обвиняемые организовали фиктивные торги в рамках процедур банкротства предприятий «Возрождение» и «Строительное управление Московского региона». В результате они получили имущественные комплексы в Подмосковье, которые затем легализовали через фиктивные сделки с недвижимостью.

Для обеспечения приговора арестовано имущество на сумму свыше 1,6 миллиардов рублей. В настоящее время Асташкин, Грачев, Потапов, Бунина и Соловьев содержатся под стражей. Тингаев и Овчинников объявлены в международный розыск и заочно арестованы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
