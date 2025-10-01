СК направил в суд дело о хищении имущества Минобороны

Фигуранты уголовного дела о хищении имущественных комплексов Минобороны России в Москве и Подмосковье предстанут перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Стоимость похищенного имущества, по оценке следствия, превышает 1,3 миллиард рублей.

На скамье подсудимых арбитражные управляющие Алексей Асташкин и Максим Соловьев, бывшие сотрудники «ГУОВ» Светлана Бунина и Николай Грачев, гендиректор ООО «Московская торговая компания» Алексей Тингаев, а также предприниматели Сергей Овчинников и Евгений Потапов. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере и легализацию имущества, добытого преступным путем.